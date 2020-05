Zeker duizend lege kliko's in brand in Gorredijk, NL-Alert vanwege dikke rook

In het Friese Gorredijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een flinke brand gewoed op een industrieterrein. Er stonden honderden kliko’s in de fik en daardoor kwam er veel rook vrij.

De melding kwam rond 0.40 uur binnen. Er was brand uitgebroken in een containeropslag op het terrein van ThermoNoord, een bedrijf dat gespecialiseerd is in klimaattechniek. Volgens een woordvoerder van de brandweer stonden er zeker duizend lege kliko’s in de hens.

Bij de brand kwam zeer veel rook vrij, waardoor er moest worden opgeschaald naar ‘GRIP 1’. Dat betekent dat samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten nodig is. Ook werd er een NL-Alert verstuurd met de oproep aan mensen in de omgeving om ramen en deuren dicht te houden.

Drie woningen moesten uit voorzorg worden ontruimd, de bewoners konden na een paar uur weer huis. De brandweer meldde rond 3.15 uur dat de brand onder controle is. Er raakte niemand gewond. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. De politie zal later onderzoek doen.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Noormannen