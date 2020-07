In het Utrechtse Mijdrecht is woensdagavond een grote brand uitgebroken aan de Productieweg.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zou het om een uitslaande brand in een loods op een industrieterrein gaan.

De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. Of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk.

Tekst: ANP | Beeld: Koen Laureij