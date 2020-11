Auto's en bestelbus in Geldrop compleet verwoest door brand

Twee auto’s en een bestelbusje zijn in de nacht van woensdag op donderdag volledig in vlammen opgegaan in Geldrop. De politie gaat uit van brandstichting.

De brandweer kreeg rond 04.00 uur melding van een brand in de Kettingstraat in Geldrop. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatsen was, kon er niet voorkomen worden dat de voertuigen volledig uitbrandden.

Brandstichting

De auto’s en het bestelbusje stonden op verschillende plekken geparkeerd in de bewuste straat. De politie gaat ervan uit dat de branden zijn aangestoken en doet onderzoek.

Foto: SQ Vision