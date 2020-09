Grote brand verwoest woning en winkel in binnenstad Enkhuizen

Een grote brand heeft zondagochtend een winkel en bovenwoning compleet verwoest in het centrum van Enkhuizen. Rond 07.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De bewoners van het pand waren thuis maar wisten op tijd naar buiten te komen. Niemand raakte gewond.

Het nablussen gaat nog wel enkele uren duren, verwacht de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

Waterschade

De brand brak rond 04.30 uur uit in een pand aan de Westerstraat in het oude centrum. Bewoners van omliggende panden worden tijdelijk opgevangen in een horecagelegenheid in Enkhuizen. De brandweer moest veel water gebruiken om de brand geblust te krijgen. Aannemelijk is dus ook dat omliggende woningen waterschade hebben opgelopen, aldus de veiligheidsregio.

Sein #brandmeester gegeven bij #brand aan #westerstraat in #enkhuizen. Nablussen kan nog enkele uren duren. Als er geen rook meer is kunt u uw huis ventileren. Meer info over wat te doen na een brand: https://t.co/lTqNlhxk5D. Einde berichtgeving. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) September 13, 2020

Beeld: HFV Photo Services