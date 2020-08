Een uitslaande brand heeft Café Onder Ons aan de Eckartseweg Zuid in Eindhoven verwoest. Twee mensen die in een woning boven het café lagen te slapen, kwamen met de schrik vrij. De brand zou mogelijk zijn aangestoken.

Op het moment dat de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het café. Het café is verwoest, maar het pand en de bovengelegen woning is gered. Buurtbewoners wisten het stel dat in de woning boven het café lag te slapen, tijdig te waarschuwen.

Verdachte omstandigheden

Zowel het café als de stoep voor het pand zijn afgezet als plaats delict, de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Buurtbewoners hebben verklaard aan de politie dat de brand mogelijk onder ‘verdachte omstandigheden’ zou zijn ontstaan.

Beeld: SQ Vision