Brandweerman opgeroepen voor brand in eigen bloemenzaak: 'Dan is je levenswerk weg'

2020 was voor velen een lastig jaar. Maar de eigenaren van een bloemenzaak in het Overijsselse Borne krijgen donderdagochtend een wel heel grote klap te verduren. Het stel moet toekijken hoe een vlammenzee hun levenswerk tot de grond toe verwoest. En om het drama compleet te maken, wordt eigenaar Marco als vrijwilliger van de brandweer zélf opgeroepen om de brand te blussen.

De heftige gebeurtenis komt net na de door premier Mark Rutte aangekondigde lockdown. Voor niet-essentiële winkels betekent dit dat zij dinsdag de deuren moesten sluiten. De bloemenwinkel in Borne zou daardoor al een hoop inkomsten mislopen tijdens de drukste maand van het jaar.

‘We waren zo trots’

“Het is vreselijk,” vertelt eigenares Chantal van Buuren tegen Hart van Nederland. Haar man Marco is te emotioneel om te reageren. “Je hoopt dit niet, in een week dat je al een lockdown voor je kiezen krijgt en alles op alles zet met elkaar.” Gister is het personeel van de winkel begonnen om buiten een bloemenstal in te richten, zodat ze toch nog wat van de kerstvoorraad konden verkopen. Maar die voorraad is nu volledig verwoest.

Het raakt Chantal diep. “We hadden alles mooi neergezet en staan er nu verslagen bij. We waren zo trots op onszelf en ons personeel”, zegt ze met trillende stem. De bloemenwinkel is al sinds 1985 in de familie en Marco en Chantal zijn nu zo’n twintig jaar de eigenaren. De moeder van Marco woont boven de winkel, maar blijft gelukkig ongedeerd. Net als twintig andere omwonenden. Zij moesten vanochtend rond 07.00 uur hun huizen verlaten.

Eigen winkel

Marco weet als geen ander wat vlammen kunnen aanrichten. Zelf is hij vrijwilliger bij de brandweer. Ook donderdagochtend heeft hij dienst. Hij ligt met zijn vrouw Chantal in bed als zijn pieper gaat. Ze lezen de straatnaam ‘Grotestraat’, maar denken niet meteen aan hun eigen zaak. Chantal gaat weer slapen, maar wordt even later gebeld. “Dan is het je eigen winkel. Dan is je levenswerk weg. Niks meer van over.”

Marco blust uiteindelijk niet mee. Hij kijkt toe hoe zijn collega’s er alles aan doen om zijn levenswerk te redden. Tevergeefs, de zaak brandt helemaal af. “Daar sta je dan zelf in je brandweerpak. Heel bizar,” zegt Chantal over dit moment. Ook woordvoerder van brandweer Twente Erik Meijerink heeft het er moeilijk mee. “Het is dramatisch wat hier is gebeurd. Voor de eigenaar en voor zijn familie. Dit wil je nooit meemaken. Het heeft ook flinke impact op het korps zelf”, vertelt hij geëmotioneerd.

Chantal is vastbesloten om de zaak weer helemaal op te gaan bouwen. “Misschien niet vandaag of morgen, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Er zijn hier vanmorgen al heel veel mensen geweest. Dat doet ons goed. Het is een slecht einde van een slecht jaar, maar we gaan rustig bedenken hoe we het weer gaan opbouwen.”