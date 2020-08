Enorme rookwolken bij grote brand autosloperij Hoogeveen: 'Kom niet kijken'

Bij een autosloperij aan de Siemensstraat in Hoogeveen woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien en er is om die reden een NL Alert verstuurd. Daarin wordt ook opgeroepen niet te komen kijken naar de brand.

De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook. Op sociale media vragen veel mensen zich af wat er aan de hand is en worden video’s en foto’s gedeeld van de enorme rookwolken.

Oorzaak

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Later meer.

Bij de brand komt zeer veel rook vrij en er zijn harde knallen te horen. #Hoogeveen pic.twitter.com/9zxw85Atgg — Thom van der Veldt (@thomvdveldt) August 1, 2020

Foto: Thom van der Veldt