Brabantse ziekenhuizen overwegen om kerstverlof van personeel terug te vragen

De Brabantse ziekenhuizen zitten flink in de maag met de komende kerstperiode. Als het aantal coronabesmettingen blijft stijgen bestaat er een kans dat ze het personeel moeten vragen om hun kerstverlof terug te geven. ”Als de druk de komende weken aanhoud, is dat misschien de enige uitkomst”, vertelt een woordvoerder van ziekenhuisdirecteur Bart Berden tegen Hart van Nederland.

Hoewel er een kans bestaat dat het personeel gevraagd wordt om hun kerstverlof terug te geven, is dat nu nog niet aan de orde. ”Er ligt nog niets vast, wel maken we ons zorgen”, vertelt de woordvoerder verder. “Het aantal zieken ligt hoog, ook onder ons personeel. En we hebben toch mensen nodig in de zorg.”

Zware kerstperiode

Tegen Omroep Brabant vertelde directeur Berden dat het vooruitzicht van een zware kerstperiode is zowel fysiek als emotioneel belastend voor het ziekenhuispersoneel. “De medewerkers willen met kerst graag bezig zijn met andere dingen dan hard werken. Maar we hebben het zwaar te halen deze kerst. Het kan dus zijn dat we toch een beroep moeten doen op medewerkers om te komen werken.” Berden rekent het even voor. De coronabesmettingen stijgen weer de laatste dagen en Brabant is nog steeds een van de koplopers in ons land.

Berden ziet met lede ogen aan dat we ons steeds minder aan de maatregelen houden. ”Die maatregelen zijn op zich voldoende, maar we volgen ze onvoldoende op. Dat zie je aan bijvoorbeeld de pinbetalingen en de locatiegegevens die techbedrijven als Google en Apple leveren.”

ANP/ Redactie