Een bouwvakker is om het leven gekomen toen hij van de vierde verdieping van een gebouw aan de Bolwerksweg in Zutphen viel. Hij was een hoogwerker aan het inladen toen het misging.

Een traumaheli kwam ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten. De bouwplaats is afgezet voor onderzoek door de politie en de arbeidsinspectie.

Beeld: SPS Media