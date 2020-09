De 19-jarige Boukje is al haar hele leven zwaar depressief. Iedere dag opnieuw voert ze een strijd met een constante stroom gedachten in haar hoofd. Vaak onbegrepen door de buitenwereld. Het is een onderwerp waar ze eigenlijk liever niet over praat. Om het belang van goede hulp aan te kaarten, doet ze op Wereld Suïcide Preventiedag toch haar verhaal bij Hart van Nederland.

Net als andere mensen die lijden aan een depressie, heeft Boukje het gevoel dat haar hoofd constant overloopt. “Alles wat erbij komt, dat kan er eigenlijk niet meer bij. Dan weet je niet meer wat je ermee aan moet”, zegt ze. Het is iedere dag opnieuw weer een vermoeiende strijd die haar hele leven beheerst.

Soms worden alle gedachten haar teveel. “Er zijn nog steeds wel momenten dat ik denk: het hoeft van mij niet meer. Gelukkig niet zoveel als twee jaar geleden, maar die momenten blijven er.”

‘Blijf vragen stellen’

Een depressie is voor buitenstaanders vaak moeilijk te doorgronden. “Je kan het heel lastig omschrijven naar een ander toe, want het zit in jouw hoofd”, legt Boukje uit. “Je ziet het niet, je hoort het niet, je kan het niet raden.”

De enige manier waarop familie en vrienden erachter kunnen komen of iemand depressief is, is door het te vragen. “Vragen is heel belangrijk”, weet de tiener. “Je mag nooit van iemand aannemen: je zit er lachend bij, dus het gaat goed met je.”

Een depressie wordt dan ook vaak verward met ‘dipje’, al is dat lang niet hetzelfde. “Een beetje somber zijn, is als je op een donkere dag geen zin hebt om je bed uit te komen. Dat heeft iedereen weleens. Echt depressief zijn is als elke dag zo is en het niet vanzelf weg gaat.”

Wereld Suïcide Preventiedag

Wereld Suïcide Preventiedag, een speciale dag waarop wordt stilgestaan bij het probleem, is volgens Boukje dan ook heel belangrijk. “Het kan soms zelfs van levensbelang zijn. Als iemand iets op tv ziet waarin hij of zij zich in herkent, kan dat al erkenning en een gevoel van rust geven.”

Ze heeft een advies aan anderen die zich depressief voelen. “Je hoeft je niet te schamen.” Vraag hulp als dat lukt, benadrukt ze. “Als dat niet lukt, probeer het dan op een andere manier aan te geven. Schrijf een briefje naar je leraar, desnoods anoniem. App je vriendin. Probeer het aan iemand te laten weten, zodat ze rekening met je kunnen houden en iemand het in ieder geval weet.”

Na de nodige hulp staat Boukje zelf nu weer iets positiever leven, ook al leeft ze met de dag. “Eigenlijk zijn er momenten die leuk zijn, maar niet hele dagen.”

Heb jij hulp nodig? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via telefoonunumer 113 (27/4 bereikbaar, gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (24/7 bereikbaar, gratis). Chatten is ook mogelijk, via 113.nl.