'Oranje gloed' in buitengebied Bergeijk blijkt nachtelijke bosbrand

Een nachtelijke bosbrand in het buitengebied bij Bergeijk heeft enkele honderden vierkante meter bos in as gelegd. Dat meldt een correspondent ter plaatse aan Hart van Nederland. De brand zou mogelijk zijn aangestoken.

Een groep jongeren die zich rond drie uur vannacht nog in het bos bevond, zagen een ‘oranje gloed’ en alarmeerden de hulpdiensten. Toch kon volgens de correspondent niet worden voorkomen dat enkele honderden vierkante meter bos in vlammen is opgegaan.

Midden op het bospad werd een koolstoffilter gevonden, bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Dit soort filters wordt onder andere gebruikt bij hennepteelt. De politie zegt dat er een vermoeden van brandstichting bestaat.

Beeld: SQ Vision