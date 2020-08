Bondscoach Leeuwinnen vertrekt na Olympische Spelen 2021 naar Engeland

De bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen Sarina Wiegman stapt na de Olympische Spelen van 2021 over naar Engeland, om daar dezelfde functie te gaan vervullen. Dat heeft de KNVB vrijdag laten weten.

KNVB-directeur Topvoetbal Nico-Jan Hoogma: “Het was geen geheim dat we, ervan uitgaande dat we ons plaatsen, graag met Sarina waren doorgegaan tot en met het EK van 2022. Dat was immers ook het oorspronkelijke plan, voordat door corona de hele voetbalkalender op de schop ging. Maar ik begrijp deze stap en het moment heel goed, hoe jammer het ook voor ons is. Sarina heeft heel veel voor het vrouwenvoetbal in het algemeen betekend, en zéker voor de Leeuwinnen en de KNVB.”

‘Blij en vereerd’

Sarina Wiegman zegt ‘blij en vereerd’ te zijn met de kans die ze krijgt vanaf 2021 bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen te zijn. “Engeland is de bakermat van het voetbal en de nationale bond van het land heeft heel veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Het is geweldig dat ik hier mag werken.”

Voor een terugblik op Oranje is het volgens Wiegman nog te vroeg. “We hebben de laatste jaren ongelooflijke prestaties neergezet, maar wat mij betreft is het nog niet voorbij. We hebben nog twee voorname doelen om te bereken. Een mooie prestatie neerzetten in Tokio én ons kwalificeren voor het EK van 2022 in Engeland. Ik ben nog lang niet klaar.”

Engelse bond

Sue Campbell, directeur vrouwenvoetbal van de Engelse bond FA zei dat Wiegman de eerste keus was: “Veel coaches van wereldklasse hebben zich de afgelopen periode bij ons gemeld voor deze baan. Dat zegt iets over hoe we er voorstaan. Sarina heeft echter alles in zich wat we wilden hebben, leiderschap, kennis en een enorme ambitie om te winnen. Ik weet zeker dat we met z’n allen heel veel gaan bereiken.”

Wiegman wordt in Engeland de opvolger van Phil Neville.

ANP