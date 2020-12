'Bom in Hoorn bestemd voor prominent ex-lid Satudarah'

De zware aanslag met een explosief op een woning in Hoorn dinsdagochtend houdt verband met een nietsontziende oorlog tussen motorbende Satudarah en de nieuwe, beruchte motorgang MC Hardliners van oud-Hells Angel Lysander de R.

De aanslag was gericht tegen een ex-motorbendelid. Dat melden meerdere bronnen uit het motorbendecircuit aan De Telegraaf. De politie Noord-Holland bevestigt gevaarlijke ’spanningen’ tussen de outlaw motorgangs. “We hebben meerdere signalen ontvangen en nemen ze serieus”, aldus een woordvoerder, die uit onderzoeksbelang niet in detail wil treden.

Lees ook: Hoge Raad: verbod en ontbinding van Satudarah blijft in stand

In de nacht van maandag op dinsdag ontplofte een bom voor een woning aan het Gerritsland in Hoorn. Het explosief, vermoedelijk een speciaal soort granaat, was zo zwaar dat vier auto’s zwaar beschadigd raakten en scherven woningen doorboorden.

De woning, zo meldt de krant op basis van eigen onderzoek, is van Patrick K. De man met een Molukse achtergrond is al jaren een prominent lid van de in 2018 verboden motorclub Satudarah. Officieel bestaat de club niet meer, maar in de praktijk vormt een groot deel van de leden nog een sterke broederschap.