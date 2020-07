Spontane demonstratie boeren bij Schiphol: Defensie sluit toegangsweg af

Tientallen boeren hebben woensdagavond een spontane actie uitgevoerd bij Schiphol. De Koninklijke Marechaussee heeft een van de toegangswegen afgesloten om te voorkomen dat de boeren naar de luchthaven konden komen.

“Wij hebben gezien dat boeren richting Schiphol reden,” vertelt een woordvoerder van het Ministerie van Defensie. “Daarop hebben wij de Schipholtunnel afgesloten.” Het gaat hierbij niet om de snelweg A4, maar om de parallel eraan lopende Loevesteinse Randweg.

Gesprek

De Koninklijke Marechaussee heeft daarop een gesprek gevoerd met de boeren. “Dat verliep rustig,” vertelt de woordvoerder.

Inmiddels zijn de boeren weer vertrokken.

Meer afzettingen

Ook in Breda en Deventer vinden acties plaats, melden lokale media. In Breda hebben zo’n honderd boeren de toegangsweg naar een distributiecentrum van Jumbo geblokkeerd met tractoren.

In Deventer gaat het om een transportbedrijf dat is afgezet. Hier zou het om ongeveer veertig boeren gaan. Ook bij een distributiecentrum van supermarkt Coop en een politiebureau in de Overijsselse plaats zouden zich boeren verzamelen.

Redactie/ANP