Boeren in grote onzekerheid na felle hagelbui, bijna 100 schademeldingen binnen

De gevolgen van de enorme hagelbui van afgelopen weekend in Noordoost-Nederland worden steeds duidelijker. Vooral akkerbouwers zitten in onzekerheid. Veel van hun gewassen hebben schade opgelopen. Een misoogst dreigt.

Verzekeraar Vereinigte Hagel in Smilde heeft al bijna 100 schademeldingen binnen. De komende dagen gaan experts langs bij de bedrijven om een inschatting te maken van de complete schade. Boer Harjo Hoiting uit Eexterveen is woensdag aan de beurt. Op zijn bedrijf hebben de hagelstenen zo groot als knikkers meerdere gewassen vernield.

“Het duurde maar een minuut of tien”, zegt Hoiting. “Toen de hagel ophield ben ik naar buiten gegaan om te kijken naar de schade.” In het tarweveld vond hij veel graan op de grond terug. “Daar kun je niks meer mee.” Ook bij onder andere de suikerbieten en uien was er veel schade.

Verzekering

Sommige gewassen kunnen herstellen, maar dat moet de tijd leren. Vooral over de uien maakt de akkerbouwer zich zorgen. “Als dat uiteindelijk geen goed product oplevert kun je ze niet verkopen. Dat is echt afwachten.” Harjo is erg blij dat hij is verzekerd. Hij heeft een eigen risico, maar de rest wordt waarschijnlijk door de verzekering gedekt. Niet alle akkerbouwers in het gebied zijn verzekerd. Voor hen is het extra hopen de schade meevalt, anders is de oogst maar weinig waard.