Boerenblokkade kan vandaag zorgen voor lege schappen bij Albert Heijn

Door de blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle krijgen klanten in 230 winkels mogelijk te maken met lege schappen. Een groep boeren demonstreerde vrijdag tot 13.30 uur in de Overijsselse stad. Daarbij blokkeerden ze de toegang tot het distributiecentrum met tractoren.

“Het kan zo zijn dat klanten zaterdag sommige producten niet kunnen vinden”, laat een woordvoerster van het bedrijf weten. “We verwachten dat dit in de loop van de dag herstelt.” De supermarktketen kon niet precies aangeven wat de impact per winkel zal zijn.

Niet de juiste weg

Albert Heijn liet weten de zorgen van de Nederlandse boeren te begrijpen. Toch vinden ze de acties bij de distributiecentra niet de juiste weg.

