Boer Thijs Wieggers uit het Gelderse Mariënvelde heeft een boete van 1000 euro gekregen. Hij was eind april betrokken bij een sfeeractie om de viering van de vrijheid dit jaar niet geruisloos voorbij te laten gaan.

Ruim 200 boeren kwamen de maandag voor Bevrijdingsdag met hun trekkers samen op een weiland van de melkveehouder. Ze vormden een gigantische fakkel en de woorden ’75 jaar vrijheid’. Maar nu ligt er dus een gepeperde rekening, omdat voor de samenkomst geen vergunning was aangevraagd.

Boete betalen in eurocenten

“De rekening viel vanmiddag op de mat. Ik kreeg al vanuit alle hoeken de vraag of ik een Tikkie wilde sturen,” vertelt Thijs aan Hart van Nederland. “Maar ik ga eerst beroep aantekenen. En als dat niet lukt, dan ga ik de boete zelf naar Den Haag brengen. Maar dan wel in de vorm van alleen maar losse eurocenten.”

Lees ook: Honderden boeren brengen ode aan 75 jaar vrijheid in Mariënvelde

Boer Thijs vindt dat er met twee maten wordt gemeten. “Grapperhaus met zijn feestje, mevrouw Halsema bij het protest op de Dam. Dat zijn mensen met een voorbeeldfunctie, ik ben een gewone agrariër die de Nederlanders een hart onder de riem wilde steken.”

Trotse opa was verzetsstrijder

Volgens boer Thijs waren de reacties op zijn mega-ode verder louter positief. De trekkers in opstelling vormden al een mooi gezicht, maar toen tegen schemering de verlichting werd aangezet, was het feest compleet. Toen het helemaal donker was, bleven alleen de zwaailichten aan.

“Mijn opa was verzetsstrijder,” vertelt Thijs. “Hij had onderduikers in de oorlog, heeft bruggen opgeblazen. Inmiddels is hij al meer dan tien jaar dood, maar ik hoop dat hij met trots neerkijkt op de actie van zijn kleinzoon.”

Beeld: SPS Media