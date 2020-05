Boa's in Ede gewond door om zich heen meppende jongere

Het is weer raak, opnieuw zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) het doelwit geworden van agressie en geweld. Dit keer ging het mis in Ede.

Daar zijn twee boa’s zodanig mishandeld door een jongere, dat één een hoofdwond opliep en de ander de hand en pols kneusde. De jongen ging door het lint toen de boa’s zaterdag een verkeersboete aan het uitschrijven waren.

Schelden en tieren

Hij begon te schelden en te tieren en werd door de boa’s aangesproken op zijn gedrag, meldt De Gelderlander. De jongen ging vervolgens door, dus wilde de boa’s hem aanhouden. Daarbij raakten beide boa’s dus gewond. Ondertussen was de politie al ingeschakeld, agenten hebben de jongen alsnog aangehouden.

De jongen is gehoord en heengezonden met een dagvaarding. Hij wordt onder meer verdacht van mishandeling en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Protest tegen geweld

Dinsdag voerden boa’s in circa twintig gemeenten actie tegen de agressie en het geweld waarmee ze steeds vaker te maken krijgen. De druppel voor de boa’s was de mishandeling van collega’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

De Nederlandse Boa Bond wil dat de uitrustingen van boa’s worden uitgebreid met wapenstokken en peppersprays, maar daar voelt minister Ferd Grapperhaus niets voor, zei hij maandagavond na afloop van het veiligheidsberaad tegen Hart van Nederland. “Wij kijken naar een goede noodknop en bodycams. Die camera’s hebben vaak al een afschrikwekkend effect. Het lokale gezag moet er bovendien voor zorgen dat boa’s meteen politiebijstand krijgen als zij bescherming nodig hebben.”

Uit een WOB-verzoek van de Nederlandse BOA Bond blijkt dat boa’s in twaalf gemeenten al beschikken over een wapenstok en in sommige gevallen ook pepperspray, meldt de NOS. Ook in negen natuurgebieden lopen boswachters, want dat zijn ook boa’s, met deze middelen rond. Deze toezeggingen zijn tijdelijk.