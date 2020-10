Bewoners aan de Tamboerijnlaan in Rijswijk werden vannacht bruut uit hun slaap gehaald door een gigantische knal. Een ramkraak? Nee. Zwaar vuurwerk dat werd afgestoken? Ook niet. De knal bleek afkomstig te zijn van een blikseminslag.

Het natuurgeweld sloeg in bij een grote boom in de straat. Door de kracht schoten houtspiesen meters ver door te lucht. Ramen sneuvelden en stukken hout doorboorden zich zelfs een weg in de buitenmuren van de woonhuizen.

“Een klap! Ik heb het nog nooit zo erg gehoord”, vertelt een van de buurtbewoners ‘s ochtends aan Hart van Nederland. “Je was er even niet meer.” Ingeslagen bliksem in een boom bleek de klap veroorzaakt te hebben. Verschillende ramen gingen door de klap kapot, zelfs een autoraam brak in stukken.

Houtspiesen

“Het hout is met een noodgang overal tegenaan geslagen”, vertelt een andere buurman terwijl hij naar de stukken hout wijst. Als de man ‘s ochtends bij zijn moeder gaat kijken, blijken er twee stukken hout naast haar op het kussen terecht te zijn gekomen. “Dan heb je wel geluk gehad zeg maar.”

De stukken hout zijn met zo’n vaart richting de huizen geschoten, dat verschillende houtspiesen zich zelfs in de muren geboord hebben. “Ik kan het wel als aandenken laten hangen”, grapt een buurvrouw.