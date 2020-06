Wie dinsdag door Facebook of Instagram scrolt, komt ze geheid tegen: zwarte posts. Massaal laten mensen op deze manier weten zich te scharen achter de protestbeweging tegen politiegeweld en racisme.

Aangewakkerd door de creatieve sector, die eerder al meldde dinsdag ‘op zwart’ te gaan, uitten mensen met de hashtag #BlackOutTuesday massaal hun solidariteit met mensen die te maken krijgen met racisme en politiegeweld met racistisch oogpunt. Inmiddels is het zwarte vlak overgenomen door miljoenen mensen, onder wie artiesten en politici.

Sta voor gelijkheid, maar sta op 1,5 meter afstand. #BlackOutTuesday pic.twitter.com/Fb9Zw0yWfe — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) June 2, 2020

Ook diverse organisaties zoals de festivals Pinkpop, Best Kept Secret en Eurosonic Noorderslag doen mee en ook concerthallen als AFAS Live en de Ziggo Dome plaatsten op hun sociale media een volledig zwarte afbeelding. Met #TheShowMustBePaused willen ook zij stilstaan bij de racismeproblematiek in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld.

George Floyd

Aanleiding tot het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed. Dat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden. Inmiddels zijn er wereldwijd demonstraties tegen racisme en politiegeweld.

Lees ook: Woede om massaal protest op de Dam: ‘Een dikke fuck you naar mensen in de zorg’

In Nederland werd er maandagavond grootst gedemonstreerd in Amsterdam. 5000 sympathisanten verzamelden zich op de Dam. Volgens de organisatie is politiegeweld en racisme niet alleen een probleem in de VS. “Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa voordoet.”