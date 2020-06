“Dit is gewoon uniek!” Rene Gilling kon zijn ogen niet geloven toen hij donderdagochtend ter plaatse kwam na een melding van een ‘dier in nood’ in Spierdijk.

Aan de Spierdijkerdijk in Spierdijk treffen de brandweerman en zijn collega’s een hoogdrachtige koe aan in een sloot. De twee poten van het dan nog ongeboren kalf hangen al naar buiten. “Ik zit al 25 jaar bij de brandweer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt Gilling donderdag aan Hart van Nederland.

Hulp bij de bevalling

Met de hulp van twee toegesnelde boeren helpen de brandweerlieden de moederkoe een handje met haar bevalling. Met een touw wordt de koe aan de voorkant in bedwang gehouden, terwijl aan de achterkant de poten van het kalf worden verbonden.

Daarna gaat het snel. Het kalf wordt in één ruk naar buiten en op de kant getrokken. Eén van de boeren, Arie Dekker, gaf de instructies. “Die zei: gelijk doortrekken. Toen het kalf op de kant lag, hebben we alleen nog het slijm uit zijn bek gehaald”, zegt Gilling. Na de bevalling kon ook de moederkoe uit de sloot worden gered. De koe en het kalf maken het goed.

Beeld: Brandweer Avenhorn