Binnen een dag al monsterbedrag opgehaald voor in brand gestoken ijsbaan Hoogeveen

In Hoogeveen werden maandagavond meerdere branden gesticht, onder meer auto’s en het clubgebouw van IJsvereniging VIOS in Hollandscheveld gingen in vlammen op. Maar Hollandschevelders schieten ‘hun’ ijsvereniging te hulp, en hoe!

“De vrijwilligers die dag in dag uit klaarstaan om de ijsbaan en het clubgebouw te onderhouden zijn verslagen door dit gebeuren!”, schrijft Wout Smit, die dinsdag meteen een crowdfundactie startte. “Ik hoop dat wij als Hollandschevelders genoeg doneren om VIOS in staat te stellen een prachtig nieuw clubgebouw te realiseren! Doet u mee? Alle kleine beetjes helpen!”

11.000 euro ingezameld

Dat was bepaald niet tegen dovemansoren gericht. Binnen 17 uur is er al bijna 11.000 euro ingezameld voor de heropbouw. Uit reacties blijkt dat veel Hollandschevelders de ijsbaan een warm hart toedragen, want IJsvereniging VIOS, “wie is hier vroeger níet geweest?”.