Bijzondere blauwe haai van Ouddorp weer losgelaten in open zee

De blauwe haai die zaterdagmiddag is gevonden op het strand van Ouddorp is die avond weer vrijgelaten in open zee. Het bijzondere dier was overgebracht naar het Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, waar hij gelukkig weer begon te zwemmen.

De verzorgers schatten in dat zijn overlevingskans het grootst zou zijn als ze de haai zo snel mogelijk weer vrij lieten. Dit gebeurde zaterdagavond rond 21.00 uur. Op beelden is te zien hoe verzorgers de haai in het water laten zakken, waarna hij zijn vrijheid tegemoet zwemt.

Hoofd van het Oceanium in Blijdorp Mark de Boer zegt vandaag dat de overlevingskansen van de haai ‘eigenlijk maar een paar procent was’. Hij denkt dat de haai zijn avontuur alleen heeft overleefd dankzij het handelen van vinder Youssef el Yakhlifi (57) en zijn gezin.

‘Alleen maar helpen’

De familie El¬†Yakhlifi treft het dier zaterdagmiddag op het strand van Ouddorp. Youssef moest naar eigen zeggen zeker twintig of dertig meter het ijskoude water inlopen toen hij probeerde de haai terug de zee in te helpen. “Op dat moment probeer ik dat dier gewoon alleen maar te helpen”, vertelt hij.

Het feit dat hij een haai in zijn handen heeft, laat de man koud. Hij sleept hem tot wel vier keer toe aan zijn staart mee het water in, waardoor het dier kan blijven ‘ademen’. Als het Reddings Team Zeedieren uiteindelijk ter plaatse komt denken ze in eerste instantie dat de haai dood is, maar Youssef geeft de hoop niet op.

En het blijkt niet voor niets, want de haai leefde gisteravond nog steeds. Het gaat dan ook om een bijzondere vondst, want blauwe haaien komen normaal gesproken niet voor in de Noordzee.