Een 65-jarige vrouw uit Arnhem is donderdagmiddag overgoten met een bijtende vloeistof en daarbij ernstig gewond geraakt. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Het incident gebeurde rond 17.30 uur in een weiland aan de Wagnerlaan in de Gelderse hoofdstad. De vrouw was haar paarden aan het voeren toen er twee mannen op haar af kwamen lopen. Een van hen gooide een vloeistof naar haar gezicht. Het is nog niet duidelijk om wat voor vloeistof het gaat.

Twee getinte mannen

De politie heeft een signalement van de verdachten verspreid. Het gaat om twee getinte mannen van rond de twintig jaar. Een van hen droeg een lichtblauwe blouse en een spijkerbroek, de ander een mouwloos wit shirt en een zwarte broek. Het slachtoffer zegt de mannen eerder op de dag ook al gezien te hebben in de buurt van het weiland.

Mensen die iets van het incident hebben gezien of gehoord worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Politie