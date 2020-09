In de afgelopen dag zijn er bijna duizend nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Nederland. Bij gezondheidsdienst RIVM kwamen 964 nieuwe meldingen van positieve tests binnen.

Het aantal nieuwe gevallen ligt daarmee iets hoger dan zondag, toen er 925 nieuwe besmettingen gemeld werden. Dat was destijds de hoogste dagelijkse toename in een paar maanden. Maandag daalde het aantal meldingen naar 797 om dinsdag dus weer flink toe te nemen.

De grootste brandhaard van Nederland is nog altijd Amsterdam. In en rond de hoofdstad werden er in de afgelopen dag 220 mensen positief getest op het coronavirus. Niet eerder kwamen er op één dag zoveel nieuwe gevallen bij in die regio. Den Haag en omstreken volgt met 148 nieuwe besmettingen. In Rotterdam-Rijnmond steeg de teller met 100, gevolgd door Utrecht met 97.

Besmettingen flink toegenomen

Eerder op dinsdag maakte het RIVM in een nieuwe corona-update bekend dat er in de afgelopen week 50 procent meer mensen positief zijn getest op het coronavirus dan een week eerder. Er kwamen 5.427 meldingen binnen van nieuwe gevallen, vorige week waren dat er nog 3.597. De week daarvoor lag het aantal nieuwe besmettingen een fractie hoger: 3588.

Lees hier meer over de laatste corona-update van het RIVM

Ook het zogeheten reproductiegetal is toegenomen, van 1 naar 1,17. Dat betekent dat honderd besmette personen 117 anderen aansteken. Pas als het getal onder de 1 zakt, kan de uitbraak langzaam uitdoven. Bij de cijfers moet wel worden gezegd dat er aan het begin van de coronacrisis nog weinig werd getest. Sinds juni kan iedereen zich laten testen op het virus.

ANP