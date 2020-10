Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vrijdag weer gestegen. In de afgelopen 24 uur zijn er 5.983 nieuwe gevallen gemeld bij gezondheidsdienst RIVM. Dat is opnieuw een dagrecord: donderdag waren er ruim 150 besmettingen minder.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Hoofdstad Amsterdam telde sinds donderdag 493 nieuwe besmettingen. In Rotterdam werden 446 positieve tests geregistreerd. In Den Haag nam het aantal toe met 411, in Utrecht 218. Voor het eerst meldde een veiligheidsregio meer dan 800 besmettingen in een etmaal: 828 in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Waar blijft de trendbreuk?

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe positieve tests gemeld. Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn nu ongeveer 160.000 mensen in Nederland positief getest.

Donderdag liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nog weten dat het kabinet genoodzaakt is “aanvullende maatregelen” te nemen als het aantal besmettingen rond het weekend of begin volgende week niet omlaag gaat. Er moet dan een “trendbreuk” zichtbaar zijn, aldus de bewindsman

Sterfgevallen en ziekenhuisopnames

Het aantal coronadoden is gestegen met veertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms namelijk met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Donderdag werden dertien sterfgevallen gemeld.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag gestegen tot 1.139. Dat zijn 69 patiënten meer dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 239 coronapatiënten liggen op de intensive care, een toename van elf in het afgelopen etmaal. Momenteel is 30 procent van alle patiënten die op de ic-afdelingen liggen coronapatiënt.

In de afgelopen dag zijn er elf overplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan vier ic-patiënten. Donderdag waren dat er nog vijftien. Patiënten worden overgeplaatst om te voorkomen dat de druk op sommige ziekenhuizen te groot wordt, waardoor de reguliere zorg verder afgeschaald zou moeten worden.

Redactie/ANP