De Bijenkorf in Amsterdam gaat zaterdag weer open. De winkel aan de Dam moest eerder deze week de deuren sluiten nadat er meerdere medewerkers besmet bleken te zijn met het coronavirus. Inmiddels is er vervangend personeel geregeld.

Dinsdag werd duidelijk dat De Bijenkorf op last van de veiligheidsregio dicht moest. Sinds begin deze maand bleken tien van de 1.400 personeelsleden positief getest te zijn op het virus. De besmette medewerkers werkten op verschillende afdelingen, op verschillende etages. Een aantal van hen waren aan het werk toen zij besmettelijk waren.

Klanten die recent in het warenhuis zijn geweest en klachten hebben, werden dringend verzocht om zich te laten testen. Alle medewerkers die tussen 8 tot en 18 augustus in het Amsterdamse filiaal hebben gewerkt zijn uit voorzorg voor tien dagen in quarantaine gegaan, meldt De Bijenkorf nu.

Personeel uit andere winkels

In de tussentijd zijn er voor het warenhuis vervangende krachten geregeld, laat het winkelbedrijf weten. Zo zijn er medewerkers ingevlogen uit andere vestigingen en het hoofdkantoor. Het personeel krijgt bij binnenkomst én sluiting een gezondheidscheck en draagt voortaan een mondkapje in de winkel.

Ook het is pand aan de Dam “volledig en grondig”gereinigd, benadrukt De Bijenkorf. De zogenoemde shop-in-shops blijven tot 29 augustus gesloten en ook alle eet- en drinkgelegenheden in het warenhuis blijven dicht. Daarnaast is het niet mogelijk om gebruik te maken van cosmeticaservices zoals personal styling.

Door extra genomen maatregelen mag de winkel zaterdag weer open, bevestig een woordvoerder van de veiligheidsregio zaterdag aan Hart van Nederland. Het warenhuis opent om 12.00 uur de deuren.

‘Houd je aan de coronamaatregelen’

“We kijken ernaar uit onze klanten te verwelkomen”, aldus De Bijenkorf. Het warenhuis doet wel een beroep op klanten om zich aan de geldende coronamaatregelen te houden en voldoende afstand houden. Ook wordt gevraagd om bij gezondheidsklachten niet naar de winkel te komen.