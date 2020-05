Bij explosie omgekomen vrouw Groningen plaatste afscheidsvideo op Instagram

De vrouw die dinsdag om het leven is gekomen bij een explosie in een woning aan de Nijensteinheerd in Groningen heeft vlak voor haar overlijden een filmpje online gezet waarin ze haar zelfdoding aankondigde. De politie kent de beelden ook en doet onderzoek.

RTV Noord meldt dat in het filmpje op Instagram is te zien hoe de vrouw de gaskraan open zet. Vervolgens pakt ze een pakje sigaretten omhoog en houdt deze in de richting de hulpdiensten die naar haar appartement komen.

Oud-studiegenoten

“Ze maakte vaker dit soort filmpjes. Toen ik die van vandaag zag schrok ik, en twee andere oud-studiegenoten ook. Wij hebben direct met elkaar gebeld. Vervolgens heeft één van hen de politie op de hoogte gesteld”, vertelt een oud-studiegenoot tegenover de regionale omroep.

De omgekomen vrouw stond bij instanties bekend als verward.

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.