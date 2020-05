Eline heeft haar zieke vriendinnetje Julie nu al weken niet meer gezien, want Julie mag vanwege de coronacrisis geen bezoek ontvangen, op haar ouders na. Maar daar kwam vrijdag gelukkig verandering in.

Julie ligt in het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis en voor het eerst in lange tijd werden daar weer bezoekers toegestaan. Op één voorwaarde: ze mochten niet naar binnen en moesten dus met een hoogwerker omhoog.

En dat was voor Eline best spannend, vertelt het meisje aan Hart van Nederland. “Ik heb een beetje hoogtevrees.” Maar voor haar vriendin Julie zette ze die angst even aan de kant en stapte ze dapper met haar moeder op de hoogwerker.

Weinig bezoek, geen clowns

“Voor de jonge patiëntjes in het ziekenhuis is de coronacrisis een extra zware tijd”, vertelt Ewout Tuyt van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. “Er kunnen maar heel weinig mensen op bezoek komen.” Ouders mogen om de beurt langskomen. “Maar voor de rest mag niemand het ziekenhuis in.”

Daarnaast moeten de kinderen het nu al zeven weken zonder het dagelijkse vermaak doen. Normaal gesproken zijn er goochelaars en clowns, maar ook dat is niet meer mogelijk. “Zij bereiken de patiënten nu via YouTube en andere kanalen”, legt Tuyt uit, “maar dat vervangt natuurlijk nooit het menselijk contact”.

Het initiatief van de hoogwerker komt van de businessclub van FC Utrecht en Collé Rental & Sales. Vanwege het strenge bezoekbeleid besloot Collé een hoogwerker belangeloos beschikbaar te stellen om dit soort ontmoetingen mogelijk te maken. In totaal zijn er met de hoogwerker achttien patiëntjes bezocht.

‘Ontzettend mooi initiatief’

Eline is blij dat ze haar vriendinnetje even heeft kunnen begroeten. “Het was heel leuk en super fijn om haar weer eens te zien, omdat ik haar super lang niet meer had gezien.” Ook Elines moeder is blij met het initiatief. “Heel erg mooi dat dit zo plaats heeft kunnen vinden. En als je dan die blije gezichtjes van beiden ziet, is dat ontzettend mooi om te zien.”