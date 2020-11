Bewoners geëvacueerd na brand op dak portiekflat Den Haag

Bewoners van ongeveer achttien woningen in een flat aan de Rederijkerstraat zijn in de nacht van woensdag op donderdag geëvacueerd toen er brand uitbrak op het dak van een portiekflat.

De bewoners zijn met een bus naar het politiebureau gebracht. Niemand raakte gewond.

Geen giftige stoffen

Voor zover bekend bij de brand geen giftige stoffen vrij, maar mensen die last hebben van rookoverlast worden geadviseerd ramen en deuren vooral te sluiten. De brand was rond drie uur onder controle, maar de brandweer is nog wel even druk met nablussen en sloopwerkzaamheden.

Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk, dat wordt onderzocht.

Beeld: Regio 15