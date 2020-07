Bewoners Venlo opgeschrikt door harde knal: plofkraak op geldautomaat

De Venlose wijk Blerick is in de nacht van woensdag op donderdag wakker geschrokken door een harde knal. Later bleek het om een plofkraak te gaan.

Rond 03.30 uur kwam er een melding binnen: er was een harde knal gehoord op de Carleyspassage. Ter plaatse bleek er een plofkraak gepleegd te zijn op een geldautomaat. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De explosie heeft veel schade veroorzaakt aan de omliggende panden. De explosievenopruimingsdienst is naar Venlo gestuurd.

Op scooter weggevlucht

Het is volgens de politie nog onbekend of de daders buit hebben gemaakt. Na de plofkraak zouden twee personen op een scooter zijn weggereden.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Mensen die twee mensen op een scooter hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben worden opgeroepen contact op te nemen.

Beeld: Track ’88