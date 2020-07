Bewoners Hedel liggen halve nacht wakker van 'schietpartij'

Bewoners van het Gelderse Hedel hebben geen goede nacht achter de rug. Veel bewoners dachten schoten te horen en gingen ervan uit dat er vlakbij een schietpartij plaatsvond. Na een melding bij de politie bleek de vork toch anders in de steel te zitten.

Rond 00.20 uur kwam het bericht van een mogelijk schietpartij binnen. De politie was snel ter plaatse bij de melder, voor de zekerheid hadden agenten zich in kogelwerende vesten gehesen. De schoten gingen vervolgens tot 00.45 uur door. Op social media vroegen bewoners zich dan ook af wat hen wel uit hun slaap heeft gehouden.

Echt schandalig! Halve nacht wakker geweest, politie die een uur lang rond gereden heeft met zaklampen. Klonk alsof het in de Blankensteijn was en als of de schutter overstuur was en wartaal uitsloeg! En dat noemen ze een oefening?

— ⚔🍩Katty 🍩⚔ (@KattyKm78) July 10, 2020