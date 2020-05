Bewoners van Haagse studentenflat weer thuis na brand

Alle bewoners van studentenflat De Struyck in Den Haag waar zondag brand woedde, zijn weer thuis. Maandagmiddag konden de laatsten van hen hun appartement weer in.

Dit bevestigt woordvoerder Willem van de Ven van woningcorporatie Staedion aan Hart van Nederland. Na de brand konden de meeste studenten weer terug, behalve op de zestiende verdieping, waar de brand uitbrak.

Veel rook en geforceerde deuren

Negen van de tien woningen op die verdieping zijn om 12.00 uur vrijgegeven. “Er is zondag en maandag hard gewerkt om reparaties uit te voeren”, aldus de woordvoerder. Er is volgens hem veel rook geweest. “Ook heeft de brandweer enkele deuren moeten forceren. Die zijn weer gemaakt, helemaal of voor enige tijd.”

Alleen de bewoner van het appartement waar het vuur ontstond na een explosie kan voorlopig nog niet naar huis. “Die woning is beschadigd en dus kan die persoon nog niet terug”, legt Van de Ven uit.

In de flat aan het Rijswijkseplein brak zondagochtend brand uit waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Alle negentien verdiepingen van het gebouw werden vervolgens ontruimd. Drie personen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De politie in Den Haag kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand.