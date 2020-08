Verschillende bewoners van appartementencomplex Posthof in Bladel protesteerden maandag in het gemeentehuis in het Brabantse dorp. Ze voelen zich in de steek gelaten nadat de gemeente na een brand hun woningen sloot.

Na een brand eind juli besloot de gemeente dat het complex niet veilig genoeg was om in te blijven wonen. Er was asbest vrijgekomen en de gemeenschappelijke ruimtes bleken onvoldoende brandveilig te zijn.

De meeste bewoners, Poolse arbeiders, wisten vrij snel ander onderdak te regelen, maar een klein groepje bleef dakloos achter. Voor hen regelde de gemeente opvang in een hotel, maar daar kwam maandag een einde aan.

‘Geen geld van verzekering’

“Ik ben druk aan het bellen, naar instanties, wooncorporaties, de gemeente, noem maar op”, vertelt gedupeerde Jody Valk aan Hart van Nederland. “Met het resultaat dat ik nu met heel mijn hebben en houwen hier op straat sta.”

De bewoners moeten door de verbouwing zes weken ergens anders verblijven en hun inboedel stallen. Volgens de huurbaas kunnen ze die extra kosten verhalen op hun inboedelverzekering. “Onzin”, zegt Jody, die van zijn verzekering geen cent krijgt. “Mijn verzekering moet van de eigenaar horen dat zij niets gaan doen. Dat is vooralsnog niet gebeurd en krijg ik dus ook niets.”

De eigenaren van het complex laten aan Hart van Nederland weten niets meer voor de bewoners te kunnen doen. “Het is niet aan ons om een vervangend huis te regelen”, vertelt Luc van de Huijgevoort. “We hebben het wel geprobeerd. Het gaat nu alleen nog om een Nederlands gezin en een Poolse dame, de rest hebben we onder kunnen brengen op andere plekken.”

Oren en ogen openhouden’

Burgemeester Remco Bosma van Bladel noemt het “zorgelijk” dat iemand brand sticht onder woonhuizen, maar geeft aan dat hij verder niet veel kan doen voor de bewoners. “Het is privéterrein, dus als er camera’s opgehangen moeten worden, dan is dat aan de eigenaar.”

De politie houdt volgens de burgervader de zaak in de gaten, “maar die kunnen ook niet overal tegelijk zijn”. De eigenaren hebben beveiliging ingeschakeld en die komen regelmatig een kijkje nemen, weet hij.

“Maar helaas blijkt dan dat je toch niet alles kunt voorkomen”, aldus Bosma. “Het belangrijkste is dat iedereen hier zijn ogen en oren open houdt, en ons mee helpt om het veilig te houden. ” Jody en de overige bewoners zijn enige tijd in het gemeentehuis geweest, maar moesten het pand toch verlaten voordat er een passende oplossing is gekomen.