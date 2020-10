Bewoners op Ameland zijn niet blij met een hardloopevenement zaterdag gehouden wordt op het Waddeneiland. De gemeente vindt namelijk dat de zogenoemde Vuurtorentrail ondanks het grote aantal deelnemers gewoon kan doorgaan.

De eilandbewoners vinden het sportevenement door het hoog oplopende aantal coronabesmettingen onveilig. Op de Facebookpagina van het evenement laten ze hun ongenoegen duidelijk blijken. “Tuurlijk! Alles kan op Ameland”, reageert Alice Gransbergen.

‘Belachelijk en onverantwoord’

“Lekker gezellig met z’n allen op de boot, inclusief aanhang uiteraard, afkomstig uit alle delen van het land”, vervolgt ze boos. “Gezellig weekend op Ameland. Compleet belachelijk en onverantwoord.”

Ook Arinda Zuidema heeft een onveilig gevoel bij het evenement. “Trail lopen op anderhalve meter afstand? Of met mondkapje? Hoe dan? Nergens gaat iets door en op Ameland hebben we een hardloop evenement. Welkom Corona.”

De Vuurtorentrail vindt ieder jaar plaats op Ameland. Deelnemers kunnen tientallen kilometers hardlopen of wandelen. De gemeente schat dat zaterdag er honderden mensen naar het eiland komen. Er zijn bijna duizend inschrijvingen, maar de verwachting is dat niet iedereen zal komen opdagen.

‘Volksgezondheid op nummer 1’

Een woordvoerder van de gemeente laat aan Hart van Nederland weten dat ze het hoge aantal bezoekers niet vrezen. “We hebben de hele zomer al bezoekers die naar het eiland komen. Dat zijn er meer dan het aantal mensen die nu naar het eiland komen.”

Volgens de zegsman is er na de nieuwe coronamaatregelen opnieuw gekeken of de Vuurtorentrail veilig zou zijn. “Het oordeel is dat het niet in strijd is met de noodverordening. De start- en finish zijn op een andere plek en er wordt in kleine groepjes gestart. De volksgezondheid staat voor ons op nummer 1.”

Tot dusver zijn er vier eilandbewoners besmet geraakt met het coronavirus. Vorig weekend werd het allereerste geval sinds de corona-uitbraak, inmiddels zeven maanden geleden, vastgesteld op het Waddeneiland. Eerder bleken al wel toeristen de ziekte onder de leden te hebben.