In het Brabantse Overloon is maandagochtend vroeg een woning overvallen door een gewapende man. Een bewoner raakte daarbij gewond.

Rond 5.00 uur kwam de melding binnen: er was een gewapende overval gepleegd op een woning aan de Stevenbeekseweg. De overvaller verwondde daarbij een bewoner. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Lees ook: Overvallers bedreigen 11-jarig meisje met vuurwapen in Rotterdam

Toegesnelde agenten konden na de overval een verdachte aanhouden. De man zit op dit moment vast. Wat voor soort wapen er bij de woningoverval is gebruikt is onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Beeld: SQ Vision