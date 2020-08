Beverwijks verzorgingshuis weer in quarantaine na coronabesmetting

De bewoners van alle afdelingen van verpleeg- en verzorgingshuis Huis ter Wijck moeten onmiddellijk weer in quarantaine. Bij een uitzendkracht die op meerdere afdelingen heeft gewerkt is namelijk het coronavirus vastgesteld. Viva! Zorggroep neemt het zekere voor het onzekere: bezoek wordt beperkt toegelaten en iedereen moet worden getest.

Viva! laat in een statement op haar website weten de situatie voor bewoners, hun naasten en alle medewerkers te betreuren.

Van korte duur

“We zullen er alles aan doen om de quarantaine van korte duur te laten zijn”, schrijft Viva! “Om de kwetsbare mensen te beschermen en zo spoedig mogelijk de deuren weer te openen, worden al direct dit weekend alle bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers getest.” De GGD voert een contactonderzoek uit en volgens de zorggroep is door registratie goed te achterhalen wie contact heeft gehad met wie.

Viva! laat weten de situatie onder controle te hebben: “Alle benodigde protocollen zijn paraat en er is ruim voldoende beschermingsmateriaal voor iedereen. We zijn erg trots op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers in Huis ter Wijck en de snelle actie die ondernomen is. Iedereen is op de hoogte van de te nemen stappen en was goed voorbereid op een eventuele nieuwe ronde van verdenkingen in verband met Covid-19”.