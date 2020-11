Bewoners van de Indische Buurt in Beverwijk leven al een tijd in erbarmelijke omstandigheden. Schimmel aan de muren, rioolwater dat naar boven komt en scheuren in het plafond: het is één bak ellende.

Huurders zijn niet blij met de rol van woningcorporatie Pré Wonen. De woningcorporatie wil namelijk de huizen renoveren. Bewoners stellen echter dat dit geen zin heeft, aangezien er teveel problemen zijn. Nieuwbouw zou volgens hen de enige oplossing zijn.

‘Niet serieus genomen’

Lange tijd heeft Pré Wonen te weinig van zich laten horen, vertellen bewoners. “Er is tot op heden nog niks gebeurd door ze. Ook de gemeente Beverwijk doet niets. We worden niet serieus genomen. We kunnen brieven naar de gemeente sturen, maar die worden ook niet beantwoord. De problemen moeten opgelost worden”, zegt huurder Lisette Ellens stellig.

“Het gaat om te veel zaken. We hebben schimmel en problemen met de ventilatie. Ook zijn er scheuren te zien in de muren. Daarnaast heeft door de slechte riolering mijn woning weleens blank gestaan” Ellens sluit een juridische procedure tegen Pré Wonen niet uit. “Welke stappen we precies willen ondernemen moeten we nog goed over nadenken.”

‘Kansarme wijk’

Gemeenteraadslid Alex van Luijn van Samen Lokaal kent het dossier. “Het is een gebed een zonder eind. Het is gisteren weer behandeld in de gemeente. De woningcorporatie laat deze situatie nu voortduren. Vervangende woning is er niet. Er is 1 blok waar je wel mensen kunt onderbrengen. Qua ruimte kunnen ze hun vuil niet kwijt, dus dat ligt buiten. Dit is een kansarme wijk geworden. Bij renovatie zal dat zo blijven.”

Pré Wonen laat in een reactie aan Hart van Nederland weten op de hoogte te zijn van de situatie en wil met de huurders in gesprek. “We kunnen ons voorstellen dat bewoners zich zorgen maken. De corporatie gaat de komende periode actief naar de bewoners om directe klachten op te lossen. Over twee maanden starten de technische onderzoeken en komt de corporatie persoonlijk bij alle bewoners langs.“