Een 21-jarige vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden nadat ze een beveiligster in het Bravis ziekenhuis in het Brabantse Bergen op Zoom had mishandeld.

De vrouw was in het ziekenhuis om behandeld te worden, maar ging tijdens die behandeling door het lint en mishandelde daarbij de beveiligster. De patiënte werd vervolgens door de beveiliging in bedwang gehouden totdat de politie arriveerde om haar mee te nemen.

Drank en drugs

Omdat ze nogal slecht aanspreekbaar was, vermoedt de politie dat ze onder invloed was van drank en/of drugs. Ze zit op dit moment nog vast. De beveiligster heeft aangifte gedaan van mishandeling.