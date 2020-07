Een man heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het Zeeuwse Renesse een beveiliger mishandeld. De vechtersbaas was een café uitgezet omdat hij zich niet aan de coronaregels hield.

De 21-jarige man uit Oirsbeek bezocht zaterdagavond met anderen een café aan de Stoofweg. De groep hield zich echter niet aan de maatregelen om verspreiding het coronavirus tegen te gaan. Ze bleven niet aan hun tafel zitten en liepen door de horecazaak. Ook waren de cafégangers aan het dansen en zingen.

Meerdere waarschuwingen

Het personeel vroeg de groep verschillende keren om zich aan de coronaregels te houden, maar dat was aan dovemansoren gericht. Uiteindelijk werden ze even voor 1.00 uur gevraagd om het café te verlaten, waarop ze door de beveiliging uit de tent werden uitgezet.

De man uit Oirsbeek was het daar duidelijk niet mee eens en ging buiten op het terras een discussie aan met een beveiliger. Daarbij zou hij de beveiliger hebben geslagen. Toegesnelde agenten konden de vechtersbaas aanhouden.

De verdachte zit nog vast. Uit een blaastest bleek hij volgens de politie flink onder invloed te zijn. De beveiliger heeft aangifte van mishandeling gedaan.