Bewoners van een rijtjeshuis in het Limburgse Itteren kunnen voorlopig fluiten naar natuurlijk daglicht, dankzij de overburen. Daar werd met een grote kraan beton gestort, maar dat ging op zijn zachtst gezegd niet helemaal goed.

Tijdens het storten schoot een slang los waardoor de woning er tegenover werd ‘getrakteerd’ op een betonregen over het dak, schrijft de politie in Maastricht op Facebook. Extra vervelend, omdat er zonnepanelen p het dak lagen. Het resultaat? “Vandaag… is er geen zonnetje meer in huis.”

Onderling afgehandeld

De politie heeft de gemeente in kennis gesteld over het incident, de kwestie wordt onderling afgehandeld door de verzekering.

Foto: Politie