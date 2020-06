Betoging tegen coronamaatregelen ook in Amsterdam verboden

Een geplande demonstratie zondag in Amsterdam tegen de coronamaatregelen van het kabinet mag niet doorgaan. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de betoging op het Museumplein verboden.

Eerder verbood de gemeente Den Haag zo’n demonstratie. Ook een betoging in Maastricht tegen de coronaregels gaat niet door.

De gemeente Den Haag besloot vrijdag de demonstratie te verbieden. Dit nadat was gebleken dat er niet honderd, maar tienduizend bezoekers werden verwacht. Dat maakte het volgens de gemeente Den Haag heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast zou het risico op wanordelijkheden te groot zijn.

Niet wenselijk

In een brief aan de organisatoren schrijft Femke Halsema dat ook een betoging op het Museumplein niet wenselijk is.

“Het voornemen was om in Den Haag met 10.000 deelnemers te ‘demonstreren’. Dit terwijl jullie in Amsterdam aangeven ‘slechts’ 5000 deelnemers te verwachten. De recente ervaring leert dat demonstraties onverwacht een zeer grote aanwas kunnen hebben, waardoor politie er rekening mee houdt dat de opkomst in Amsterdam groter kan zijn dan het door u genoemde aantal van 5000”, aldus Halsema. “Bovendien is mij uit informatie van politie gebleken dat de Facebookgroep waar in uw kennisgeving naar wordt verwezen 160.000 leden telt. Daarmee hebben jullie een zeer groot bereik. Aannemelijk is dat u in Amsterdam alsnog het programma wil aanbieden dat gepland stond voor Den Haag. Dat programma bevat voornamelijk optredens van meerdere bekende artiesten, die doorgaans een groot publiek aantrekken.”

Volgens Halsema hebben de organisatoren in deze tijd van de coronacrisis op geen enkele wijze laten blijken hoe ze de manifestatie veilig zouden kunnen laten verlopen.

Anti-racisme protesten

Afgelopen tijd werden demonstraties van Black Lives Matters wel toegestaan door meerdere steden, waaronder Den Haag, Maastricht en Groningen. De opkomst bij die protesten varieerden van enkele honderden tot tienduizend mensen.

In Amsterdam stonden er op 1 juni 5.000 mensen op de Dam in Amsterdam. Het was er zo druk dat de betogers geen voldoende afstand van elkaar konden houden. Bij het zien van de beelden werd er gevreesd voor een een nieuwe coronagolf. Die bleef uit. Inmiddels is het twee weken later en lijken de effecten van de protesten op de verspreiding van het virus niet groot.

De onverwachte hoge opkomst bij de demonstratie en de beslissing van burgemeester Femke Halsema om niet in te grijpen aanleiding voor een spoeddebat. Halsema overleefde een motie van wantrouwen.