Bestuurster (25) onder invloed slaat over de kop en richt ravage aan in Apeldoorn

Een 25-jarige vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag in Apeldoorn over de kop geslagen met haar auto. Ze richtte daarmee een ravage op de weg aan. De vrouw bleek onder invloed van alcohol.

Het eenzijdige verkeersongeluk gebeurde rond 3.00 uur in een bocht op de Matenpoort. De jonge bestuurster raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Ze belandde vervolgens met haar auto op de kop.

Bij de crash nam ze ook een lantaarnpaal mee. Die is helemaal platgereden. Omstanders zouden haar te hulp hebben geschoten, maar de vrouw wist zichzelf uit haar benarde positie te bevrijden. De hulpdiensten snelden naar het ongeluk toe. De automobiliste is nagekeken in de ambulance, maar had geen verwondingen.

Te veel gedronken

De vrouw moest een blaastest doen en bleek te veel te hebben gedronken. De Apeldoornse werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verder bloedonderzoek, maar hoefde niet naar het politiebureau. Ze zal later waarschijnlijk alsnog verhoord worden.

De zwaar beschadigde auto moest door een berger weer op vier wielen worden getrokken voordat het voertuig kon worden afgevoerd. De lantaarnpaal wordt op een later moment vervangen.

Beeld: SPS Media