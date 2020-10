Wat doe je als je samen onder invloed van cocaïne bent en wordt aangehouden omdat je tóch met de auto rijdt? Dan laat je gewoon je vrouw verder rijden in de hoop dat je niet weer gepakt wordt.

Dat moeten een 38-jarige man uit het Noord-Hollandse Den Helder en zijn vrouw afgelopen nacht gedacht hebben. De auto werd eerst staande gehouden omdat agenten vermoedden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Uit een speekseltest bleek inderdaad dat hij cocaïne gebruikt had.

Ook cocaïne gevonden bij vrouw

Anderhalf uur later zagen de agenten dezelfde auto opnieuw rijden. Dit keer zat de 37-jarige vrouw van de eerder aangehouden drugsgebruiker achter het stuur. Ook uit haar speekseltest kwam naar voren dat zij cocaïne in haar lichaam had. Daarop werd ook zij aangehouden.

Inmiddels is bij de man een bloedtest afgenomen, de vrouw is nog in afwachting. De twee bestuurders krijgen later te horen wat hun straf zal zijn.

Meer drugsgebruikers aangehouden

De politie in Den Helder had sowieso de handen vol aan mensen die onder invloed van drugs reden. Een 19-jarige automobilist uit Alkmaar werd een dag eerder aan de kant gezet, ook hij bleek cocaïne gebruikt te hebben.

De man ontkende dit vervolgens. Hij kon echter niet verklaren hoe de drugs dan wel in zijn lichaam terecht waren gekomen. Wat ook niet hielp was dat agenten een handelaarshoeveelheid drugs, een grote hoeveelheid geld in kleine biljetten en pepperspray bij hem vonden. Hij zit dan ook vast.

