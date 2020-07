Bestuurder spoorloos nadat auto van weg schiet en in de brand vliegt in Eindhoven

Hoe de bestuurder ‘gewoon weg heeft kunnen lopen’ na zo’n klap is ook voor de politie een vraag. Een persoon schoot zaterdagnacht met zijn auto van de Tilburgseweg in Eindhoven. Hierdoor kwam het voertuig op zijn zijkant en vloog daarna in brand. Van de bestuurder ontbreek ieder spoor, dat verbijstering van de politie.

De automobilist reed op de Tilburgseweg in de richting van de N2 toen diegene van de weg raakte. De auto is met zeer hoge snelheid van de weg geraakt, en heeft meerdere bomen gehalveerd in zijn ‘vlucht’ de sloot in. Het voertuig kwam in het water op zijn zijkant te liggen en vloog daarna in de hens.

Tevergeefs gezocht naar de bestuurder

Toegesnelde hulpdiensten zochten naar de bestuurder, maar vonden niemand. Ook vanuit de lucht werd er niemand gevonden. Een politieheli die werd ingevlogen kon na korte tijd weer vertrekken. Ook de brandweer had geen geluk. Zij hebben met een warmtebeeldcamera het gebied uitgeplozen, maar ook dat mocht niet baten.

De auto is getakeld en afgevoerd. Na onderzoek is gebleken dat het voertuig als gestolen opgegeven staat. Dat zou ook gelijk een reden waarom de bestuurder niet heeft gewacht op de hulpdiensten.

Beeld: SQ Vision