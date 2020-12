Bestuurder ramt met hoge snelheid frontaal op pijlwagen op A27

Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto een pijlwagen geramd. Dit gebeurde op de A27 ter hoogte van Oosterhout richting Breda.

De bestuurder zag de pijlwagen door nog onbekende oorzaak over het hoofd en klapte er frontaal op. Gezien de schade moet dit met hoge snelheid zijn gebeurd. De snelheidsmeter van het voertuig is vastgeslagen op 190 km per uur. Of dat ook de gereden snelheid is moet nog worden onderzocht.

Bekneld

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukte met groot materieel uit. De bestuurder zat bekneld in zijn auto, brandweerlieden hebben het slachtoffer uit zijn voertuig moeten bevrijden. Het slachtoffer heeft ernstig letsel opgelopen door het ongeval. Hij is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Een trauma-arts is met het slachtoffer meegereden.

Vanwege opruimwerkzaamheden was de rechterrijstrook richting Breda enige afgesloten. De weg werd afgekruist en de rijstrook met de pijlwagen werd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Beeld: SQ Vision