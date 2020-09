Bestolen vrouw (88) die pincode op briefje schreef krijgt haar geld niet terug

Een 88-jarige vrouw die in haar woning werd beroofd van haar pinpas en een briefje met daarop haar pincode, krijgt haar gestolen geld niet terug. De dief nam in twintig transacties 7.000 euro op van de rekening van de vrouw. Zij eiste het geld op haar beurt weer terug van de bank, omdat die volgens haar de beveiliging niet op orde zou hebben.

De hoogbejaarde vrouw liet in mei vorig jaar een man binnen die zich voordeed als medewerker van een energiemaatschappij. De man nam tijdens zijn bezoek niet alleen de pinpas, maar ook een handgeschreven briefje met daarop de pincode van de vrouw mee uit de woning. Diezelfde dag en de dag daarna neemt de dief twintig keer geld op van de rekening, in totaal 7.000 euro.

Briefje met pincode

Twee dagen later ontdekt de vrouw dat haar pinpas is gestolen en belt haar bank. Ze vraagt de bank om het gestolen geld te vergoeden, maar die weigert. Volgens de vrouw had de bank eerder moeten ingrijpen toen er zo vaak geld van haar rekening werd gehaald. Zelf pint ze namelijk maar één keer in de maand en dat had de bank moeten kunnen weten, aldus de vrouw.

Klachteninstituut KiFiD, dat uitspraak doet in geschillen tussen consumenten en banken, denkt daar anders over en stelt de vrouw in het ongelijk. Volgens het instituut kunnen banken niet tot in detail volgen waar en hoe vaak mensen pinnen. De bank verwijt de vrouw daarnaast in hun verweer ‘grof nalatig’ te zijn geweest door haar pincode op een briefje in haar woning te bewaren.

Het KiFiD sluit zich daarbij aan. “De pincode was niet versleuteld en Consument heeft de onbekende derde zelf toegang tot de woning verschaft.” De vrouw had daarnaast ondanks haar hoge leeftijd moeten weten dat er oplichters rondlopen die dit soort trucs uithalen.

Wel gewaarschuwd

In haar verweer voerde de zoon van de vrouw nog aan dat haar kinderen haar wel hadden gewaarschuwd voor dit soort fraude, “maar dat het voor iemand van die leeftijd moeilijk is

een gedragsverandering te realiseren.” Het KiFiD maakte daar juist uit op dat de vrouw ondanks alle waarschuwingen er toch intrapte. “Als zij de waarschuwingen al niet van haar kinderen aanneemt, dan kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat zij de veiligheidsvoorschriften van de bank wel zou hebben opgevolgd.”