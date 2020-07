Bestelbus rijdt met opzet in op woning Didam, bestuurder aangehouden

Aan de Goudsbloemstraat in het Gelderse Didam is vrijdagavond een bestelbus ingereden op een woning. De politie heeft de bestuurder aangehouden en vermoedt dat de man expres op het huis is ingereden.

Volgens een politiewoordvoerder is de verdachte een kennis van de bewoner van de aangereden woning. Wat het precieze motief van de verdachte is, is nog niet bekend, maar er wordt uitgegaan van opzet. De man wordt zaterdagochtend verhoord.

Lees ook: Tesla ramt gevel in Wijchen, vrouw en kind komen met de schrik vrij

Op beelden is te zien dat de bestelbus flinke schade heeft veroorzaakt. De voordeur van de woning hangt uit zijn voegen en een deel van de buitenmuur is kapot.

Foto: SPS Media