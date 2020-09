Aantal positieve coronatests licht gedaald, aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen

Het aantal mensen dat vrijdag positief is getest op het coronavirus is toegenomen met 1.898. Dat is iets minder dan de dag ervoor, toen er 1.977 besmettingen werden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het coronadashboard.

Wel laten de cijfers een gestage toename in het aantal ziekenhuisopnames zien. De afgelopen dag werden 33 opnames van coronapatiënten bij ziekenhuizen gemeld, een hoeveelheid die al sinds mei niet meer is voorgekomen.

‘Aanzienlijke drukte’

Op de intensive cares kwamen 10 nieuwe coronapatiënten binnen, waardoor het aantal nu op 67 ligt. De toename baart voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zorgen. “Het aantal opgenomen COVID patiënten stijgt sinds een week met ruim 10% per dag. Dit leidt tot aanzienlijke drukte bij met name de ziekenhuizen in het westen van het land. Deze drukte wordt versterkt door het forse aantal patiënten wat zich presenteert met klachten die kunnen passen bij COVID. Zij moeten in eerste instantie in isolatie worden opgevangen in afwachting van een testuitslag,” aldus Kuipers.

De groei in het aantal positieve coronatests en de licht opmars van patiënten in ziekenhuizen waren redenen voor premier Rutte en minister De Jonge om de bevolking opnieuw te waarschuwen. “Voor vele mensen is corona voor de zomer de ver-van-mijn-bedshow geworden,” zei Rutte vrijdagavond tijdens een ingelaste persconferentie.

Lees ook: Rutte en De Jonge: ‘Dit is de tweede golf, coronavirus maakt comeback’

Als je kijkt naar het groeiende aantal coronabesmettingen in Nederland is de tweede golf begonnen, aldus De Jonge. “Als we kijken naar de situatie in ziekenhuizen is het nog niet zover”, vult hij aan. “Het is aan ons samen te voorkomen dat het zover komt.”

Foto: ANP