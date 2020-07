De Amsterdamse voetbalclub Cluppi is door burgemeester Femke Halsema per direct gesloten voor onbepaalde tijd. Het gebouw werd in de nacht van woensdag op donderdag onder vuur genomen.

Het pand aan de Johan Huizingalaan in de wijk Slotervaart werd meerdere keren beschoten. Johan Huizingalaan. Volgens Halsema heeft de beschieting “de openbare orde ernstig verstoord en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de club ernstig aangetast”. Daarom heeft ze besloten om Cluppi dicht te houden.

Niemand raakte bij de schietpartij gewond. Twee mannen in donkere kleding hebben vermoedelijk vanaf een scooter zonder kenteken geschoten. Daarna vluchtten ze richting de Sloterplas. Ze zijn nog steeds spoorloos.

W Hotel beschoten

Het was de tweede keer binnen een dag dat er een pand werd beschoten in de hoofdstad. Een nacht eerder werd het café in het souterrain van het W Hotel keren beschoten. In de voordeur van het vijfsterrenhotel, dat pal achter het Paleis op de Dam zit, zaten minstens tien kogelgaten. Ook de nooduitgang van de naastgelegen Albert Heijn werd geraakt.

Halsema besloot donderdag ook dat café voor onbepaalde tijd te sluiten. De politie onderzoekt of de twee schietpartijen iets met elkaar te maken hebben.

Tekst: ANP

Beeld: HFV Photo Servies